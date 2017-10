Catalunha declara independência mas abre porta ao diálogo

Puigdemont esteve esta terça-feira no Parlamento para analisar os resultados e efeitos do referendo catalão.

17:09

Propõe ao Parlamento que nas próxima semanas suspenda a declaração de independência para falar e encontrar um solução acordada com o Governo espanhol.



O presidente regional da Catalunha, Carles Puigdemont, chegou mais cedo ao parlamento para uma reunião do seu grupo, numa sessão que servirá, oficialmente, para analisar os resultados e efeitos do referendo catalão, mas que poderá resultar na declaração formal e unilateral de independência. O chefe da Generalitat (governo regional da Catalunha) tem agendada a presença a partir das 18h00 (menos uma hora em Lisboa) no parlamento regional, numa sessão plenária tem como ponto único na ordem de trabalhos a análise da situação política na região na sequência do referendo pela independência de 1 de outubro - que o Tribunal Constitucional considerou ilegal. Ainda que não conste da ordem de trabalhos, Puigdemont poderá declarar unilateralmente a independência da Catalunha, tal como consta nos prazos inscritos na lei do referendo, também ela considerada ilegal pela justiça espanhola.

18h33 – Carles Puigdemont, presidente da Generalitat: "A população da Catalunha reclama desde há muito anos a liberdade para poder decidir. Com os resultados de 1 de outubro, a Catalunha ganhou o direito de ser um Estado independente".

18h29 – "Durante este período, milhões de cidadãos chegaram à conclusão de que a única maneira de manter o governo autónomo é que a Catalunha se torne um Estado. As últimas eleições são a prova disso."





18h24 – "Quero acima de tudo enviar a minha solidariedade a todos os feridos e maltratados pela operação policial no diz 1 de outubro"



18h20 – Carles Puigdemont fala sobre os ataques violento sobre as pessoas que votaram no 1 de outubro. Mais de dois milhões de pessoas superaram o medo e votaram.

18h18 – "É necessário falar sobre os resultados de 1 de outubro", referiu Puigdemont, presidente da Generalitat.

18h15 – Carles Puigdemont começa a falar. "Nunca concordamos com tudo, mas entendemos que o caminho a seguir não pode ser diferente do da democracia e paz.

18h12- Carme Focadell, presidente do Parlamento, começa por falar às vítimas da violência e condena os crimes praticados.











A Polícia Nacional reforçou esta terça-feira presença em vários pontos estratégicos da Catalunha, como o porto e o aeroporto internacional de Barcelona e em La Jonquera (perto da fronteira com França), segundo fontes policiais citadas pela agência espanhola EFE.

18h02 – Os deputados começam a chegar ao Parlamento, após o atrase de uma hora, para iniciar as declarações de Puigdemont

17h40 – Três helicópteros sobrevoam a cidade de Barcelona. Um dos Mossos d’Esquadra, outro da Guardia Civil e o terceiro da Polícia Nacional.

17h24 - Milhares de pessoas aguardam no exterior do Tribunal de Justiça a declaração do presidente da Generalitat

Milhares de pessoas concentram-se esta terça-feira à tarde nas imediações do parlamento da Catalunha, em Barcelona, para apoiar a declaração unilateral de independência, que poderá ser feita nas próximas horas pelo presidente do governo regional, Carles Puigdemont.



Segundo meios de comunicação espanhóis, milhares de pessoas juntaram-se à concentração convocada pelas plataformas pró-independência Assembleia Nacional Catalã (ANC) e Òmniun Cultural para apoiar a declaração unilateral de independência (DUI).



17h00 - Decelaração de Puigdemont atrasada

O início da sessão plenária no parlamento regional da Catalunha, na qual poderá ser anunciada a independência da região, foi atrasado uma hora, depois de a presidente da assembleia ter convocado uma reunião dos líderes parlamentares.



O início do plenário estava previsto para as 18h00 (menos uma hora em Lisboa), mas poucos minutos depois os poucos deputados regionais que estavam na sala começaram a abandonar o hemiciclo.



De acordo com o jornal catalão La Vanguardia, a presidente da Mesa da Assembleia, Carme Forcadell, convocou uma reunião com os restantes membros da mesa e com a Junta de Porta-Vozes (o equivalente aos líderes parlamentares em Portugal).