Advogado diz que Puigdemont não quer esconder-se na Bélgica

Ex-presidente da Generalitat vai dar conferência de imprensa às 11h30.

Por Lusa | 09:53

O presidente destituído da Catalunha, Carles Puigdemont, dará esta terça-feira uma conferência de imprensa em Bruxelas às 12h30 locais, 11h30 de Lisboa, anunciaram diversos eurodeputados catalães nas redes sociais.



A conferência de imprensa de Puigdemont, que se encontra na capital belga desde segunda-feira, terá lugar muito perto das instituições europeias, na zona de Schuman, no "Press Club", onde já se concentram muitos jornalistas e meios televisivos, incluindo carros de exteriores, à espera do ex-presidente da Generalitat, cuja deslocação a Bruxelas continua rodeada de mistério.



Puigdemont viajou na segunda-feira para Bruxelas acompanhado de outros cinco ex-membros do governo autónomo da Catalunha, destituídos na sequência da aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola.



De acordo com o advogado Paul Bekaert, que está a assessorar Carles Puigdemont desde segunda-feira, o ex-presidente da Generalitat não tem intenção de esconder-se na Bélgica e não decidiu se vai pedir asilo, apontando que mantêm "todas as portas abertas".



Bekaert, advogado especializado em casos de extradição e asilo político, representou Nitividadad Jáuregui, membro do grupo terrorista basco ETA, residente em Gante e que a Bélgica recusou extraditar depois de três ordens da justiça espanhola, em 2004, 2005 e 2015.



O parlamento regional da Catalunha aprovou na sexta-feira a independência da região, numa votação sem a presença da oposição, que abandonou a assembleia regional e deixou bandeiras espanholas nos lugares que ocupava.



Ao mesmo tempo, em Madrid, o Senado espanhol deu autorização ao Governo para aplicar o artigo 155º. da Constituição para restituir a legalidade na região autónoma.



O executivo de Mariano Rajoy, do Partido Popular (direita), apoiado pelo maior partido da oposição, os socialistas do PSOE, anunciou no sábado a dissolução do parlamento regional, a realização de eleições em 21 de dezembro próximo e a destituição de todo o Governo catalão, entre outras medidas.



Na segunda-feira, o Ministério Público espanhol apresentou acusações contra os principais membros do governo catalão por rebelião, sedição e fraude e contra a presidente do Parlamento regional e os membros da mesa que processaram a declaração de independência.



Guardia Civil recolhe registos das comunicações dos Mossos d'Esquadra

A Guardia Civil esteve presente hoje nos dez principais postos da polícia regional catalã para a apreensão do registo das comunicações dos agentes durante a consulta do dia 01 de outubro, ilegalizada pelo Tribunal Constitucional.



Fontes ligadas à investigação disseram à agência EFE que a juíza Carmen Lamela, do Tribunal de Instrução n.º 3 de Barcelona, ordenou a operação da Guardia Civil na sede do corpo policial da autonomia catalã (Mossos d'Esquadra).



Além da presença no complexo de Egara, a Guardia Civil esteve nos principais postos da polícia da Catalunha: Barcelona, Girona, Manresa, Sant Feliu de LLobregat, Granollers, Tortosa e Seu d'Urgell (Lleida), no quadro da investigação sobre a suposta passividade dos Mossos d'Esquadra durante os acontecimentos ocorridos no dia 01 de outubro.



A Guardia Civil, que atua como "polícia judicial por ordem da juíza Lamela", apresentou em cada um dos locais um requerimento para a obtenção das gravações das comunicações rádio entre os agentes e o comando das operações.



Governo espanhol faz reunião extraordinária para preparar eleições

O presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, convocou para hoje à tarde uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros para tratar de diversos assuntos relacionados com a realização das eleições de 21 de dezembro na Catalunha.



Fontes do executivo de Madrid confirmaram à agência espanhola Efe que a reunião começa às 18h00 (17h00 de Lisboa) no Palácio da Moncloa, sede da presidência do Governo espanhol e residência oficial do primeiro-ministro, Mariano Rajoy.



Trata-se da primeira reunião do executivo espanhol desde que assumiu no sábado as competências do Governo regional da Catalunha (Generalitat) e desde o anúncio na sexta-feira da realização das eleições regionais.



Antes do Conselho de Ministros, a vice-presidente, Soraya Sáenz de Santamaria preside durante a tarde à Comissão Geral de secretários de Estado e subsecretários que habitualmente preparam os assuntos que em seguida são levados a Conselho de Ministros.



O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, delegou no sábado em Sáenz de Santamaria as funções e competências do presidente do governo da Catalunha cessante, Carles Puigdemont.