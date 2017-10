Anonymous reivindicam ataque a 'site' do Tribunal Constitucional espanhol

Ataque serviu como resposta à situação que se vive na Catalunha.

Por Lusa | 12:49

O grupo 'hacker' Anonymous reivindicou este sábado a interrupção do serviço na página da internet do Tribunal Constitucional espanhol, num ciberataque registado esta manhã aparentemente em resposta à situação vivida na Catalunha.



Desde que o Tribunal Constitucional confirmou a "impossibilidade de aceder" temporariamente ao seu portal que havia a incerteza sobre a origem do problema.



Através da rede social Twitter, a organização Anonymous assumiu a responsabilidade, acrescentando ter estendido a ação a outros 'sites' de empresas privadas.



Os ativistas utilizaram o 'hashtag' (forma de agregar temas nas redes sociais) #OpCatalunya e #FreeCatalunya, numa referência à situação vivida na região.



A Generalitat (Governo Regional) organizou e realizou em 01 de outubro passado um referendo de autodeterminação, que foi considerado ilegal pelo Tribunal Constitucional, que também recusou todo o processo que levou à consulta popular.



Segundo o Governo Regional, o "sim" à independência ganhou com 90% dos votos dos 43% dos eleitores que foram votar, tendo aqueles que não concordam com a independência da região boicotado a ida às urnas.



Depois de dias de 'braço de ferro' entre os dirigentes da Catalunha e do país, hoje o Conselho de Ministros espanhol vai aprovar, em Madrid, as medidas concretas para "restaurar a legalidade" na Catalunha, com uma intervenção direta prevista nas áreas da segurança, das finanças e em domínios exclusivos do presidente da região.



A decisão irá permitir uma intervenção direta no funcionamento da Generalitat, principalmente nas áreas da segurança, das finanças e em domínio exclusivos do presidente do Roverno Regional, Carles Puigdemont, que poderá manter-se no lugar, mas sem as suas principais competências.



A autonomia da região não será suspensa, mas Madrid passa a controlar a gestão corrente da Generalitat, de acordo com fontes do Governo.



O presidente do executivo autónomo poderá enviar a documentação necessária que estime ser conveniente, ir pessoalmente ao Senado ou enviar um representante.