Catalunha avança para a independência

Sessão especial do parlamento marcada para a próxima segunda-feira.

Por Ricardo Ramos | 05.10.17

O Parlamento Autonómico da Catalunha tenciona avançar já na próxima segunda-feira com a declaração unilateral de independência, extremando ao máximo um braço de ferro de consequências imprevisíveis para o futuro da região e da Espanha. Carles Puigdemont voltou ontem a apelar ao diálogo com Madrid sob mediação externa, mas garantiu que o plano de rutura segue o seu curso e o resultado do referendo ilegal de domingo será aplicado.



A sessão especial do Parlamento Autonómico foi marcada ontem pela CUP e pela coligação Juntos Pelo Sim, os dois blocos independentistas que sustentam o Governo Autonómico liderado por Puigdemont, e na agenda consta um único item: a presença do líder da Generalitat para "avaliar" os resultados do referendo de 1 de outubro e detalhar os "efeitos" do mesmo.



A lei de rutura aprovada no mês passado prevê um prazo de 48 horas após a apresentação final dos resultados do referendo para a proclamação unilateral da independência, mas os responsáveis da CUP deixaram ontem bem claro que não haverá lugar a espera: a sessão de segunda-feira servirá para "proclamar a independência e a criação de uma república catalã".



Num discurso ontem à noite na TV catalã, Puigdemont não falou de datas, mas garantiu que o plano de rutura seguirá o seu curso e os resultados do referendo serão aplicados, embora tenha repetido o apelo ao diálogo. O líder independentista lamentou ainda a "oportunidade perdida" pelo rei Felipe VI, que não condenou a violência nem apelou ao diálogo.



"Não era isso que os catalães queriam ouvir", afirmou Puigdemont, que horas antes, em entrevista ao diário alemão ‘Bild’, afirmara "já se sentir presidente de um país livre".



Bruxelas pede diálogo mas lembra que respeito pela lei "não é opcional"

A Comissão Europeia voltou ontem a apelar ao diálogo entre o governo de Madrid e as autoridades da Catalunha, mas deixou bem claro que o respeito pelo Estado de Direito "não é opcional" e lembrou que o governo catalão "decidiu ignorar a lei".



Frans Timmermans, primeiro vice-presidente da comissão, lamentou ainda as "tristes imagens" da violência no domingo, durante a atuação policial para tentar travar o referendo, mas sublinhou que "o dever do governo é manter o Estado de Direito e, por vezes, isso requer o uso proporcional da força".



Chefe dos Mossos acusado de sedição

A Audiência Nacional espanhola abriu um processo por sedição contra o comandante dos Mossos d’Esquadra, a polícia regional catalã. Josep Lluís Trapero foi citado a comparecer como imputado perante o tribunal, amanhã, no âmbito do processo referente aos distúrbios ocorridos no passado dia 20 de setembro, quando uma multidão em fúria cercou o edifício da Secretaria Regional de Economia, onde uma funcionária judicial escoltada por vários agentes da Guardia Civil realizava buscas relacionadas com a Operação Anubis, para travar o referendo ilegal sobre a independência.



Trapero é acusado, juntamente com uma adjunta, Teresa Laplana, de ignorar durante horas os pedidos de ajuda dos agentes cercados e só ter atuado de madrugada após receber ordens expressas de um juiz. A Audiência Nacional acusou ainda pelo mesmo crime os dirigentes da Associação Nacional Catalã, Jordi Sánchez, e da associação Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, por incitarem a multidão a não deixar sair os agentes. O crime de sedição pode ser condenado com uma pena de até 15 anos de prisão.



PORMENORES

Tensão nas escolas

Filhos de guardas civis e polícias residentes na Catalunha foram insultados e perseguidos nas escolas. Um professor perguntou a um aluno se "estava satisfeito com o que o pai fez", referindo-se à atuação policial.



Confrontos entre jovens

Um vídeo amador que circula nas redes sociais mostra um confronto violento nas ruas de Barcelona entre um grupo de adolescentes com bandeiras de Espanha e outro grupo com as cores independentistas.



Propaganda na TV catalã

O canal infantil da TV3 emitiu um especial para explicar o referendo às crianças, criticando "a polícia espanhola" e elogiando os Mossos d’Esquadra.