Carles Puigdemont está na Dinamarca e arrisca ser detido a pedido de Espanha

Ex-Presidente do Governo da Catalunha é alvo de mandado de detenção.

Por Lusa | 08:06

O ex-presidente da Catalunha Carles Puigdemont chegou esta segunda-feira ao aeroporto da capital da Dinamarca num voo proveniente de Bruxelas para participar num debate na Universidade de Copenhaga e arrisca ser detido.

As autoridades judiciais espanholas pediram à Dinamarca para ativar a ordem de detenção europeia contra o ex-presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, que chegou esta segunda-feira à Dinamarca para participar numa conferência.

De acordo com fontes da Fiscalia Geral do Estado, contactadas pela agência de notícias EFE, o pedido de detenção foi formalizado por Pablo Llarena, juiz do Tribunal Supremo e aplica-se apenas à Dinamarca.

Trata-se da primeira vez que o ex-presidente da região autónoma da Catalunha se desloca a um outro país desde que se encontra na Bélgica para onde fugiu no final de 2017.

A Procuradoria espanhola já tinha anunciado no domingo que iria solicitar "de forma imediata" uma ordem de internacional de detenção contra Puigdemont, caso o ex-presidente da região autónoma da Catalunha se deslocasse à Dinamarca.

Carles Puigdemont, que se encontra em Bruxelas desde o final de 2017, viajou para a Dinamarca num voo da companhia Ryanair que aterrou em Copenhaga às 08h20 (07h20 em Lisboa).





O Supremo Tribunal de Espanha emitiu em dezembro um mandado de detenção internacional contra Puigdemont, mas retirou-o quando a Bélgica se recusou a extraditá-lo, para impedir que o líder catalão pudesse obter o estatuto de asilado político.



Carles está em Copenhaga para participar num debate sobre a Catalunha, na universidade local.



Apesar do exílio em Bruxelas, Puigdemont reúne a maioria dos deputados eleitos no escrutino de dezembro e surge como o mais bem colocado para ser designado como novo presidente do parlamento regional.