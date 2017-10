Dezenas de milhares manifestam-se em Barcelona contra suspensão da autonomia

Decisão de Madrid leva catalães à rua "em defesa das liberdades"

Por Lusa | 17:09

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se na tarde deste sábado em Barcelona contra a decisão do Governo de intervir na Catalunha e pela libertação de dois líderes da região presos por suspeitas de sedição.



O presidente do Governo regional, Carles Puigdemont, todos os membros do seu executivo e outros dirigentes regionais catalães estiveram na concentração com o lema "Em defesa dos direitos e liberdades".



Os presentes gritaram palavras de ordem a pedir a "independência" e a "liberdade" da Catalunha e tinham bandeiras e cartazes a condenar aquilo que consideram ser uma atitude contra os valores democráticos por parte de Madrid.



A manifestação foi inicialmente marcada para pedir a libertação dos líderes das associações ANC (Assembleia Nacional Catalã) e Òmnium Cultural, que defendem a independência da Catalunha.



Jordi Sánchez e Jordi Cuixart foram presos na passada segunda-feira depois de o Ministério Público os acusar de terem incitado manifestantes a atos violentos contra agentes do Estado.



Mas a decisão tomada esta manhã pelo Governo espanhol de propor a ativação do artigo 155.º da Constituição para repor a legalidade institucional da Catalunha acabou por alargar o âmbito da concentração.



Madrid quer a destituição do presidente da Catalunha e de todos os membros do seu executivo, limitar as competências do parlamento regional e marcar eleições num prazo de seis meses na região.



Carles Puigdemont faz hoje às 21:00 (20:00 de Lisboa) uma intervenção televisiva, onde deverá responder à decisão de Madrid.



As medidas avançadas deverão ser aprovadas definitivamente pelo senado espanhol (câmara alta) na próxima sexta-feira, 27 de outubro.