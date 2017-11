Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Catalunha foi a região de Espanha onde desemprego mais aumentou em outubro

13:59

A Catalunha lidera em número de desempregados que se inscreveram em outubro nas 15 regiões autónomas de Espanha, com mais 14.698 desempregados, o dobro do registado em igual período de 2016, divulgou hoje o Ministério do Emprego espanhol.



Segundo dados do Ministério de Emprego e Segurança Social, a Catalunha atingiu os 415.071 desempregados em outubro, mês que ficou marcado pela realização do referendo pela declaração de independência desta comunidade autónoma e que terminou com a aplicação por parte do Governo espanhol do artigo 155 da Constituição do país.



A seguir à Catalunha, segue-se a Andaluzia com mais 12.971 desempregados inscritos nos centros de emprego no mês de outubro, esclarece o Ministério do Emprego espanhol.



O número de desempregados inscritos registou em outubro um aumento de 56.844 pessoas em relação ao mês anterior, alcançando um total de 3.467.026.



Segundo os dados oficias, comparando com um ano antes, o número de desempregados diminuiu em 297.956.