Gas Natural Fenosa transfere sede de Barcelona para Madrid

Por Lusa | 18:32

A espanhola Gas Natural Fenosa anunciou esta sexta-feira que vai transferir, temporariamente, a sua sede de Barcelona para Madrid, na sequência da possível declaração unilateral de independência da Catalunha.



A decisão foi tomada depois do conselho de administração ter reunido, numa sessão extraordinária.



A sede da multinacional espanhola vai ser transferida para a avenida San Luis, onde já se encontravam os escritórios da Gas Natural e cerca de 1.600 funcionários.



A Gas Natural Fenosa junta-se agora ao banco Sabadell e ao CaixaBank que também já anunciaram a transferência das suas sedes para fora da Catalunha de forma a garantir que a sua atividade seja protegida pelo quadro regulatório europeu.



O governo regional da Catalunha (Generalitat) anunciou na madrugada de segunda-feira que 90% dos catalães votaram a favor da independência no referendo de domingo, tendo exercido o direito de voto 42 por cento dos 5,3 milhões de eleitores.



A consulta popular foi convocada pela Generalitat, dominada pelos separatistas, tendo o Estado espanhol, nomeadamente o Tribunal Constitucional, declarado que a consulta era ilegal.



O presidente do executivo catalão tinha previsto realizar uma intervenção no parlamento regional em que poderia declarar a independência da região, mas o Tribunal Constitucional espanhol proibiu essa apresentação, como medida cautelar, sendo ainda incerto o que vai acontecer.