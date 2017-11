Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente do parlamento catalão libertada após uma noite na prisão

Carme Forcadell pagou 150.000 euros de caução.

Por Lusa | 13:25

A presidente do parlamento da Catalunha saiu esta sexta-feira da prisão depois de pagar os 150.000 euros de caução previstos nas medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal de Justiça espanhol, que investiga o seu papel na tentativa separatista catalã.



Carme Forcadell passou a noite numa prisão nos arredores da capital espanhola depois de o tribunal, que investiga os delitos de rebelião, sedição e desvio de fundos públicos, ter decretado na quinta-feira já muito tarde as medidas cautelares contra ela e os outros cinco deputados regionais que foram ouvidos durante o dia.



O Ministério Público tinha pedido a prisão incondicional para a presidente do parlamento catalão, sem possibilidade de caução.