Puigdemont acusa Rajoy se se comportar como o ditador Franco

Presidente do parlamento regional acusa Rajoy de ter "ultrapassado todos os limites".

Por Lusa | 20:09

Carles Puigdemont acusou este sábado Mariano Rajoy de ter executado "o pior golpe contra a Catalunha desde o ditador Franciso Franco". O presidente do Governo Regional da Catalunha anunciou que vai convocar uma reunião do plenário do Parlamento para decidir como responder à suspensão da autonomia catalã, decretada este sábado pelo governo de Madrid.



Também a presidente do parlamento catalão, Carme Forcadell, acusou este sábado, em Barcelona, o chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, de ter "ultrapassado todos os limites" com o anúncio de "um golpe de estado de facto".



Numa declaração feita depois de Madrid ter apresentado as medidas concretas para restaurar a legalidade na Catalunha, Forcadell defendeu que a decisão do Governo espanhol não tem "legitimidade política" nem "o apoio de uma maioria dos catalães".



"Os que enchem a boca falando da Constituição, caíram na mais flagrante inconstitucionalidade ao pretender suspender a democracia na Catalunha", disse a presidente do parlamento regional.



O Governo espanhol propôs hoje a destituição do presidente da Catalunha e todos os membros do seu executivo, a limitação das competências do parlamento regional e a marcação de eleições num prazo de seis meses.



Estas foram as principais medidas de aplicação do artigo 155.º da Constituição espanhola para repor a legalidade na Catalunha que agora têm de ser aprovadas pelo senado (câmara alta), muito provavelmente na próxima sexta-feira, 27 de outubro.



O presidente do Governo Catalão, Carles Puigdemont, responde hoje às 21:00 (20:00 de Lisboa), numa intervenção televisiva, à decisão que foi apresentada pelo primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, numa conferência de imprensa em Madrid, na presença de todo o Governo espanhol.