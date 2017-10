Puigdemont suspende declaração em que se previa a marcação de eleições antecipadas

Presidente da região marcou declaração, mas esta foi suspensa. Representante da Catalunha vai ser ouvido em Madrid.

Por Lusa e J.C.M. | 10:58

O presidente da Generalitat, o governo regional da Catalunha, suspendeu esta quinta-feira uma declaração que esteve prevista para duas horas diferentes. A imprensa espanhola anuciava esta manhã que o líder regional ia anunciar a realização de eleições antecipadas na região, renunciando à declaração de independência, mas tal não se veio a verificar.



Carles Puigdemont marcou uma declaração para as 13h30 (112h30 em Portugal), mas adiou depois o discurso para uma hora mais tarde. Cerca de 15 minutos antes da hora marcada, a Generalitat avisou que, afinal, não havia declaração.



Desde quarta-feira que Puigdemont tem mantido reuniões com os partidos que suportam a coligação que lidera, havendo relatos de divergências sobre a atitude a tomar. Para esta quinta-feira, está marcado um plenário no parlamento da Catalunha, para decidir como reagir à decisão do governo central de suspender a autonomia da Catalunha.



O jornal La Vanguardia chega mesmo a avançar com uma data - 20 de dezembro - para a realização do plebiscito.



A atitude de Puigdemont - que terá decidido suspender a declaração de independência e convocar eleições para travar a suspensão da autonomia catalã - está a ser mal recebida nas ruas. Em manifestações que decorrem esta manhã em Barcelona ouvem-se gritos de "traidor", dirigidos ao presidente da Generalitat.



Também a CUP (extrema-esquerda independentista) advertiu esta quinta-feira o presidente do governo catalão, Carles Puigdemont, que convocar eleições regionais antecipadas seria uma "deslealdade" e que o único cenário possível é a declaração da independência e a proclamação da república catalã. .



Em declarações no Parlament, o deputado da Candidatura de Unidade Popular (CUP), Carles Riera, acompanhado da também deputada Mireia Boya, alertou contra esta possibilidade. "O único cenário possível e politicamente positivo para o país não é uma convocatória de eleições, mas sim tornar efetiva a declaração de independência e a proclamação da república", declarou.

Representante catalão vai ser ouvido Senado

O presidente catalão, Carles Puigdemont, designou o delegado da Generalitat em Madrid, Ferran Mascarell, para o representar no Senado onde deve defender os argumentos que enviou à Câmara Alta contra a aplicação do artigo 155.



Numa declaração escrita, dirigida ao Senado, Puidgemont informa que Mascarell vai assumir a representação "tal como é requerido".



Mesmo assim, o presidente da Generalitat acrescenta que se tal não for possível, a representação passa a ser garantida pelos senadores Josep Lluis Cleries (PDeCAT) e Miguel Angel Estradé (ERC).



Na quarta-feira, o presidente da Generalitat informou que não vai comparecer na sessão da Câmara Alta do Parlamento em Madrid.



O Senado espanhol começa hoje o debate e votação das medidas que o Governo central pretende aplicar na Catalunha, ao abrigo do artigo 155 da Constituição, para impedir uma provável declaração de independência na região.



A Comissão do Senado que vai analisar as medidas propostas pelo executivo de Mariano Rajoy (PP, direita conservadora) começa às 17:00, à mesma hora que se inicia uma sessão plenária no parlamento regional catalão em que está prevista uma declaração do presidente da Generalitat.