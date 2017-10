Tribunal Constitucional considera nula lei que sustentou referendo na Catalunha

Lei tinha sido suspensa provisoriamente a 07 de setembro.

O Tribunal Constitucional espanhol considerou esta terça-feira nula, por ser inconstitucional, a lei do referendo sobre a independência na Catalunha, que fora suspensa provisoriamente em 07 de setembro e fica sem qualquer legitimidade com esta decisão.



A posição do TC, adotada por unanimidade, aceita o recurso apresentado por parte do Governo espanhol contra a norma adotada pelo Parlamento regional da Catalunha, que sustentou a convocação da consulta realizada a 01 de outubro.



No seu recurso, o executivo enfatizava a relevância do sistema constitucional perante uma "das maiores afrontas à Constituição espanhola que pode ser concebida por um Parlamento regional, num Estado democrático e direito".