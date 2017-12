Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Catalunha vota esta quinta-feira em eleições históricas

Sondagens dão margem muito estreita entre independentistas e constitucionalistas.

Por Francisco J. Gonçalves | 21.12.17





As eleições desta quinta-feira na Catalunha visam apaziguar o processo separatista que levou à aplicação, pela primeira vez na História de Espanha, do artigo 155 da Constituição. Convocadas após a dissolução do governo autónomo, ao abrigo do referido artigo, as eleições podem, contudo, revalidar a maioria absoluta dos independentistas, o que deixa no ar um cenário de incerteza e o possível regresso ao ponto de partida.



Ao todo estão convocados a votar 5 554 394 eleitores, mais 40 mil do que em 2015, com as mais recentes sondagens a apontarem uma vitória do Cidadãos, de Inés Arrimadas, mas com uma margem tangencial face à Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), de Oriol Junqueras (detido na sequência da declaração de independência de dia 27 de outubro).



Este segundo lugar da ERC pode, mesmo assim, sinalizar uma nova coligação independentista com o Junts per Catalunya, nova coligação do ex-presidente Carles Puigdemont (exilado em Bruxelas), que deverá ser a terceira força mais votada. Mas para a maioria seria ainda necessário incluir a CUP. Este partido de extrema-esquerda preferiu em 2015 ficar fora do executivo, mas poderia agora aceitar integrar o governo para reforçar uma nova declaração da independência da República da Catalunha.



Outras opções em aberto, mas mais difíceis, seriam uma coligação pró-Espanha unindo o Cidadãos com os socialistas do PSC, de Miquel Iceta e, eventualmente, o PP catalão. Mas esta frente constitucionalista, defendida no fecho da campanha pelo líder socialista, Pedro Sánchez, não é consensual no PSC.



Acresce que a coligação depende do apoio muito improvável da coligação formada pelo Catalunya em Comú e o Podemos. Outro cenário seria um tripartido entre ERC, PSC e Podemos, mas esta coligação exigiria que a ERC abdicasse do separatismo ilegal.



PORMENORES

Puigdemont ‘presente’

O ex-presidente catalão Carles Puigdemont participou em todas as ações de campanha do Junts per Catalunya por videoconferência a partir de Bruxelas.



Contagem paralela

A ERC está a preparar uma força de oito mil delegados para fazer "uma contagem paralela" dos votos, a fim de impedir uma fraude eleitoral.



Arrimadas insultada

A candidata do Cidadãos, Inés Arrimadas, foi abordada ontem, quando passeava com o marido, por um um homem que lhe chamou "porca fascista".