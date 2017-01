Cavalo emociona família ao despedir-se de dono morto

Um cavalo emocionou todos os que assistiam ao funeral de Wagner Lima, um vaqueiro brasileiro, de 34 anos, que morreu num acidente de mota, no passado domingo, na cidade de Paraíba.

O animal foi levado pelo irmão do dono e colocado junto ao carro funerário onde estava o corpo.

De acordo com o site brasileiro G1, o cavalo relinchou, bateu com as patas e acabou por deitar a cabeça sobre o caixão.

O momento foi registado pelos presentes que ficaram muito comovidos com o gesto do animal que estava ao cuidado do vaqueiro há oito anos.

"O cavalo era tudo para ele, era como se o cavalo soubesse o que estava a acontecer e quisesse despedir-se", disse o irmão de Wagner Lima à publicação brasileira garantindo que vai manter e cuidar de ‘Sereno’.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





5.9%

5.9% 94.1% Muito satisfeito