Cazaquistão começa transição para o alfabeto latino

País já tinha introduzido o alfabeto latino entre 1929 e 1940, mas a transição falhou.

O presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, assinou esta sexta-feira um decreto que determina a transição gradual da língua cazaque em cirílico para o alfabeto latino, anunciou a presidência em Astana.



Ao assinar o decreto, Nazarbayev cria uma Comissão Nacional para a Tradução do idioma cazaque para carateres latinos, cujo trabalho deverá ficar concluído até 2025.



A decisão contida no decreto, que entrou hoje em vigor com a respetiva publicação no boletim oficial, o Akorda, é parte de um plano de modernização do Cazaquistão e constitui também um reforço para a independência como país, após a extinção da União Soviética, em 1991.



O Cazaquistão já tinha introduzido o alfabeto latino entre 1929 e 1940, mas, no início dos anos 40 do século XX, voltou ao cirílico para "melhorar a comunicação entre as nações e povos da União Soviética", tal como determinou, então, Moscovo.



Após o fim da União Soviética, apenas o Azerbaijão e o Turquemenistão tiveram progressos significativos na mudança para o alfabeto latino, enquanto no Uzbequistão a transição fracassou.