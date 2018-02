Celebram com selfie violação, tortura e homicídio de jovem mãe

Mulher de 28 anos foi queimada viva depois de ter sido enrolada num cobertor.

Dois homens ingleses estão acusados de violar, torturar e matar uma jovem de 28 anos no Reino Unido. Stephen Unwin e William McFall, ambos marceneiros, atraíram Quyen Nguyen, uma jovem mãe, para sua casa e abusaram dela durante mais de quatro horas. Depois, queimaram a mulher viva e tiraram uma selfie juntos como forma de "celebração", segundo foi dito em tribunal.

Segundo a acusação, a jovem foi sequestrada, "violada repetidamente e depois incapacitada", antes de ser enrolada num cobertor ao qual foi ateado fogo.

No tribunal de Newcastle, onde o caso está a ser julgado, foi relatado que os restos mortais da vítima foram encontrados dentro do seu carro, um Audi A4, em agosto. Testemunha relataram ter ouvido "explosões" e visto fumo antes de terem chamado os bombeiros. Quando chegaram ao local, encontraram o carro destruído pelas chamas e o corpo da vítima completamente carbonizado no banco de trás do veículo.

A acusação afirma que McFall e o cúmplice tiraram uma "selfie sorridente" logo após o crime, depois de terem fugido do local. Ao júri, foram mostradas mensagens de telemóvel que os dois criminosos trocaram antes. "Vamos violar aquela p***" escreveu McFall, ao que Unwin respondeu "Temos que tratar as idiotas assim lol".

Quyen Nguyen era do Vietname e estava no Reino Unido desde 2010. A jovem era responsável por alugar uma série de propriedades. Uma delas, segundo a polícia, era local de uma plantação de canábis, que os dois criminosos terão invadido e roubado algumas vezes, depois de terem acabado o trabalho que tinham sido contratados para fazer.

Não se sabe a razão exata que levou Quyen à "armadilha" que os dois homens lhe tinham preparado. "Ela foi abusada, violada, torturada e ameaçada, para que revelasse os códigos dos cartões bancários. Os dois arguidos também estariam a tentar obter informações sobre outros produtores de canábis. Quando acabaram de a torturar e já com acesso ao dinheiro da vítima, decidiram livrar-se dela e queriam destruir todas as provas do que tinham feito", considerou o advogado do Ministério Público.

Os dois homens foram tramados pelas provas que deixaram nas suas próprias roupas. Foi encontrado ADN da vítima no interior dos calções, calças e roupa interior de Stephen Unwin e William McFall. Os dois criminosos não assumem a autoria dos crimes e insistem em apontar o dedo um ao outro.

O julgamento continua e só deverá terminar no final de fevereiro.