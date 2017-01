Célula terrorista desmantelada na Tunísia

O comunicado do Ministério do Interior indica que as 13 pessoas detidas na terça-feira em Hergla, a norte de Sousse, têm entre 22 e 43 anos e confessaram ter recrutado e enviado "12 jovens para zonas de tensão", numa referência à Síria, Iraque ou Líbia.Adianta que os suspeitos admitiram ainda estar envolvidos com um líder da falange Okba Ibn Nafaâ, um grupo ligado à Al-Qaida do Magrebe Islâmico sobretudo ativo nas montanhas do oeste do país.Desde a sua revolução em 2011, a Tunísia contou com o surgimento de um movimento 'jihadista' responsável pela morte de mais de uma centena de soldados e polícias, mas também de duas dezenas de civis e de 59 turistas estrangeiros, segundo números oficiais.O ritmo dos desmantelamentos de "células terroristas" no país acelerou-se nos últimos meses.A Tunísia conta com cerca de 3.000 cidadãos nas fileiras de organizações 'jihadistas', segundo as autoridades, número que um grupo de trabalho da ONU calcula serem até 5.500.A perspetiva de um retorno em massa daqueles terroristas é um debate que agita atualmente o país.