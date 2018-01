Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centenas de carros presos na neve em Espanha

Militares chamados para auxiliar condutores que passaram 18 horas imobilizados.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:40

A Unidade Militar de Emergências (UME) foi chamada a intervir para ajudar centenas de condutores que passaram mais de 18 horas imobilizados pela neve na AP-6, junto a Segóvia e também perto de Madrid e Ávila.



Ao fim da manhã de ontem o resgate estava terminado e a autoestrada foi reaberta ao trânsito de forma provisória e com circulação controlada.



Mais de 240 efetivos da UME foram deslocados para os locais de engarrafamento na noite de sábado, ante a impossibilidade de os condutores retomarem a marcha. Os militares afirmam que a melhoria das condições do tempo na manhã de ontem facilitou as operações.



A maior dificuldade com que depararam os grupos da UME foi o bloqueio total dos acessos pois, além da via, também as bermas estavam pejadas de carros que se despistaram.



O 112 alertou os residentes da comunidade de Madrid a só usarem o automóvel em caso de necessidade extrema e o governo regional elevou o estado de alerta por nevadas para o nível máximo.