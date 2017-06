Centenas de ciclistas pedalaram nus em Cambridge

Centenas de ciclistas pedalaram nus no passado sábado na edição deste ano do 'World Naked Bike' em Cambridge, no Reino Unido.

O evento anual é realizado em toda a Grã-Brtanha e visa destacar a vulnerabilidade que alguns ciclistas sentem ao longo do dia nas estradas movimentadas da cidade.

"Cerca de 300 ciclistas completamente nus participaram na terceira excursão com uma rota de oito quilómetros", informou o Cambridge News.

No evento que celebra o uso de transportes sem gasolina participaram mais homens que mulheres.

A nudez total era opcional.

