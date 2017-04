Centenas de migrantes desaparecidos de campo em França

Autoridades e membros de organizações não-governamentais (ONG) procuram esta terça-feira centenas de migrantes que desapareceram depois de um incêndio ter destruído o acampamento onde viviam, no norte de França.



A polícia isolou o campo de Grande Synthe, um subúrbio de Dunquerque a cerca de 30 quilómetros do túnel submarino que atravessa o Canal da Mancha, para equipas de peritos recolherem provas para tentar determinar as causas do incêndio, que deflagrou na segunda-feira à noite após uma rixa entre grupos rivais.



Cerca de 1.600 pessoas residiam no campo, segundo o presidente da câmara de Grande Synthe, Damien Careme. Pelo menos 500 foram alojadas em ginásios, mas a maioria desapareceu.









Outras ONG preparam-se para distribuir refeições nos ginásios que acolheram migrantes e noutros locais em que venham a ser detetados.



A prioridade é encontrar os desaparecidos, explicou a diretora da MSF França, Corenne Torre. "Não sabemos onde estão", disse, estimando que pelo menos 600 pessoas estão desaparecidas.



