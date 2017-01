Milhares de iranianos nas cerimónias fúnebres de Rafsanjani

A morte de Akbar Hashemi Rafsanjani, uma das principais figuras da Revolução e da República islâmica iraniana juntou esta terça-feira milhares de pessoas na Universidade de Teerão, onde se realizam as cerimónias fúnebres do ex-presidente do Irão.



O trânsito nas ruas perto da universidade, no centro de Teerão, foi cortado na altura em que centenas de milhar de pessoas se concentravam nas avenidas que terminam junto dos edifícios do estabelecimento de ensino onde decorrem as cerimónias.



Muitos participantes levavam fotografias de Rafsanjani, principal apoiante do ayatolla Komheni durante a revolução de 1979 e duas vezes presidente do Irão.









Akbar Hashemi Rafsanjani morreu no domingo, vítima de um problema cardíaco, tendo as autoridades decretado três dias de luto oficial.



Rafsanjani foi presidente durante dois mandatos, entre 1989 e 1997 e liderou a Assembleia entre 2007 e 2011, um órgão que determina a eleição ou destituição do líder supremo do Irão.



O ministro dos Negócios Estrangeiros, Mohamd Yvad Zarif, definiu Rafdanjani como um "grande cientista", um líder religioso, "um guerreiro incansável e um amigo de sempre de Khomeni".



