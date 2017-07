Centenas de milhares de pessoas no final da marcha pela justiça na Turquia

"Derrubaremos os muros do medo", declarou à multidão Kemal Kiliçdaroglu.

Por Lusa | 09.07.17

pub

O líder da oposição turca foi recebido este domingo por centenas de milhares de pessoas, em Istambul, assinalando o fim da "marcha pela justiça", iniciada em Ancara a 15 de junho, em protesto pela detenção de um elemento da sua formação."Derrubaremos os muros do medo", declarou à multidão Kemal Kiliçdaroglu, líder do Partido Republicano do Povo (CHP), ao fim de 25 dias de marcha. "O último dia da nossa marcha é um novo começo", disse.A multidão concentrou-se numa grande praça junto ao mar, perto da prisão de Maltepe, um quarteirão de Istambul onde está preso Enis Berberoglu, um deputado do CHP condenado a 25 anos de prisão por ter fornecido ao jornal da oposição Cumhurriyet informações confidenciais.Kemal Kiliçdaroglu, que percorreu cerca de 450 quilómetros sem distintivo partidário e com a "Justiça" como palavra de ordem, juntou uma multidão crescente ao longo da sua caminhada, atraindo milhares de opositores ao Presidente Recep Tayyip Erdogan.Esta iniciativa, sem precedentes na Turquia, é a maior manifestação da oposição após o movimento contestatário de 2013.Segundo o CHP, mais de dois milhões de pessoas estiveram este domingo reunidas, mas não foi possível confirmar estes números de imediato.