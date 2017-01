Cerca de 180 migrantes terão morrido em naufrágio no Mediterrâneo

Os quatro sobreviventes, três homens e uma mulher, explicaram ter partido da Líbia com mais de 180 pessoas, todas originárias do Corno de África, a bordo de uma embarcação de madeira de dois pisos contaram à AFP os porta-vozes do ACNUR e da Organização Internacional para as Migrações (OIM).Ao fim de cinco horas de navegação, o motor avariou-se e a embarcação começou a meter água e a afundar-se.Um dos sobreviventes contou ter tentado em vão encontrar a sua mulher, que estava no centro da embarcação.Após longas horas na água, os sobreviventes foram socorridos a 30 milhas náuticas das costas líbias por um navio francês envolvido na operação Triton da agência europeia de controlo de fronteiras Frontex, e posteriormente transferidos para o Siem Pilot, um navio norueguês também integrado no Frontex.O Siem Pilot chegou na segunda-feira a Trapani com os quatro sobreviventes e outras 34 pessoas socorridas de um outro barco, mas também com quatro cadáveres encontrados nas zonas dos naufrágios.Segundo o ACNUR, mais de 2.300 migrantes chegaram a Itália desde o início do ano.Em 2016, as autoridades italianas registaram mais de 181.000 chegadas, enquanto o ACNUR registou mais de 5.000 mortos ou desaparecidos no Mediterrâneo.