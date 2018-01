Cerca de 200 feridos nas comemorações de Ano Novo nas Filipinas

Duterte assinou um decreto a limitar o uso de petardos a zonas previamente definidas.

Por Lusa | 07:10

Cerca de 200 pessoas ficaram feridas durante as tradicionais comemorações do Ano Novo nas Filipinas, apesar de uma diretiva presidencial que limita o uso de petardos, disseram esta segunda-feira as autoridades.

O arquipélago é maioritariamente católico, mas devido a antigas superstições e à tradição chinesa, muitos filipinos usam fogo-de-artifício, petardos e disparos para o ar para fazer barulho e afastar os maus espíritos na passagem do ano.

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, assinou em junho um decreto a limitar o uso de petardos a zonas previamente definidas pelas autoridades locais.