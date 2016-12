Pelo menos 9 mortos em naufrágio num lago do Uganda

As vítimas vinham da localidade de Kaweibanda, no distrito de Buliisa. A equipa deveria disputar um jogo amigável no distrito vizinho de Hoima durante as festividades do Natal.



Trata-se do segundo naufrágio em alguns dias nos lagos do Uganda, depois de na sexta-feira cerca de 20 pessoas morrerem nas mesmas circunstâncias no lago Vitória (sudeste).



Pelo menos nove pessoas morreram no dia de Natal no naufrágio de uma embarcação no no lago Alberto, no oeste do Uganda, informou a polícia ugandesa. Há ainda 21 pessoas desaparecidas."Havia uma festa no barco, os passageiros dançavam e alguns estavam bêbados. O barco estava sobrecarregado, com 45 pessoas a bordo, todos membros da equipa de futebol e apoiantes", disse à agência France Presse o comandante da polícia local, John Rutagira.O responsável adiantou que "o problema ocorreu quando (...) a equipa e os seus apoiantes se juntaram do mesmo lado da embarcação, fazendo-a virar".