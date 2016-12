Turquia e Rússia chegam a acordo para cessar-fogo na Síria

A Turquia e a Rússia chegaram a um acordo de cessar-fogo com Damasco e oposicionistas para todo o território sírio e que entra em vigor à meia-noite (21h00 em Lisboa), segundo noticiou a agência turca Anadolu.

De acordo com a mesma notícia, os governos de Ancara e Moscovo chegaram a acordo com o executivo de Damasco e com grupos da oposição para a aplicação de um cessar-fogo na Síria a partir de hoje.

Caso a trégua seja respeitada, o regime de Bashar Al-Assad compromete-se a iniciar negociações com a oposição em Astana, no Cazaquistão, sob a mediação da Rússia e da Turquia.



Segundo o acordo, as negociações contam com a presença de todas as forças da oposição a Damasco, exceto os grupos considerados terroristas.



Neste sentido, as organizações políticas curdas: PYD, Partido da União Democrática e as Unidades de Proteção do Povo, que combatem os extremistas do Daesh, no norte da Síria, podem ser excluídos das negociações por serem apontados como terroristas pelo governo de Ancara.













O acordo é anunciado duas semanas depois de a Turquia e da Rússia terem iniciado os primeiros contactos para o cessar-fogo na cidade de Alepo.

