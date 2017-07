Cessar-fogo na Siria acordado na cimeira G20 entrou hoje em vigor

Tréguas foram acordadas durante uma reunião entre Trump e Putin, na Cimeira G20.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, saudou este domingo o cessar-fogo na Síria, mas advertiu "não dever permitir a consolidação de uma presença militar do Irão e seus aliados na Síria, em geral, e no sul, em particular ".



"Na semana passada tive conversas profundas com o secretário de Estado norte-americano [Rex] Tillerson e o presidente russo, Vladimir Putin, que disseram entender a posição de Israel e ter em conta as nossas exigências", disse Benjamin Netanyahu na reunião semanal do Governo.



O presidente advertiu que Israel mantém "firmemente as linhas vermelhas" que passam por "prevenir o fortalecimento de (a milícia xiita) Hezbollah na Síria, com ênfase na aquisição de armas de precisão."







O Cessar-fogo no sudoeste da Síria já entrou em vigor, às 12h00 (hora local). A trégua havia sido anunciada na passada sexta-feira, quando os EUA, a Rússia e a Jordânia chegaram a um acordo sobre a criação de uma zona de redução de conflitos no país, nas províncias de Deraa, Qouneitra e Soueida, no decorrer da Cimeira G20, em Hamburgo.A decisão foi tomada durante uma reunião entre o presidente dos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin.A segurança está a ser assegurada, para já, por forças e meios da polícia militar russa, em coordenação com a Jordânia e os EUA.