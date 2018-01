Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Céus coloridos por todo o mundo para receber 2018

Dos mergulhos no Rio de Janeiro, às temperaturas negativas de Nova Iorque, o Mundo saiu à rua para receber 2018 em festa.

08:40

É para muitos um dos momentos mais aguardados do ano. Milhares de pessoas escolhem viajar no Réveillon para virar o ano em destinos de sonho e ambientes mágicos, com os espetáculos pirotécnicos a colorirem os céus.



A despedida de 2017 fez-se com pompa um pouco por todo o Mundo, com alguns dos destinos a inovarem e a fugirem ao fogo de artifício, como foi o caso do Dubai que preferiu entrar em 2018 com um espetáculo de luz.



Em Sidney, na Austrália, o local mais concorrido para o Réveillon foi o porto da cidade e em Nova Iorque a temperatura de 16 graus negativos não impediu que milhares saíssem à rua para celebrar.



Do frio de Nova Iorque para o Rio de Janeiro, o Brasil recebeu o novo ano na praia.