Merkel envia condolências a Putin pela queda de avião militar

O aparelho Tu-154 tinha descolado às 05:40 (02:40 em Lisboa) de Adler, na zona balnear de Sochi, na costa do Mar Negro, e acabou por desaparecer dos radares pouco tempo depois.



O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou hoje que segunda-feira será dia de luto nacional pelas vítimas do acidente com o avião militar que se despenhou no Mar Negro.



"Amanhã [segunda-feira] será decretado dia de luto nacional", disse Putin na televisão russa.



O chefe de Estado russo afirmou que será feita "uma investigação exaustiva" para apurar as causas do acidente e que "tudo será feito para apoiar os familiares das vítimas".



Pouco antes, o Ministério da Defesa da Rússia tinha indicado que, após várias horas de buscas, não foram encontrados sobreviventes.



A chanceler alemã, Angela Merkel, endereçou este domingo condolências ao Presidente russo, Vladimir Putin, pela queda do avião Tu-154, esta manhã no Mar Negro, com 92 pessoas a bordo, quando se dirigia para a Síria."Os seus pensamentos estão com as famílias das muitas vítimas", assegurou, em comunicado, a vice-porta-voz do governo alemão, Ulrike Demmere, citada pela agência noticiosa Efe.Também o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, expressou, num outro comunicado, "profundo pesar" sobre a "terrível catástrofe" da queda do avião militar russo.