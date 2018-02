Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chave do poder em Itália nas mãos de Berlusconi

Dado várias vezes como politicamente morto, lidera a coligação de centro-direita que é favorita nas eleições de domingo.

Por Ricardo Ramos | 08:51

Os italianos regressam às urnas no domingo para escolher um novo governo após uma campanha tensa, marcada pela questão de imigração e xenofobia, mas também pelo regresso em força de Silvio Berlusconi, o veterano político de 81 anos que muitos deram por politicamente acabado após a sua condenação por fraude fiscal em 2013.



Mesmo impedido pela Justiça de ser candidato, e com o seu partido num modesto terceiro lugar nas sondagens, é ele quem tem nas mãos a chave do próximo governo.



Milhares de apoiantes esgotaram no domingo um teatro de Milão para assistir ao primeiro comício de Berlusconi nesta campanha. Bem-disposto e sem dar sinal do cansaço que mostrou em algumas entrevistas, o ex-primeiro-ministro discursou durante quase três horas, arrancando aplausos e gargalhadas a uma multidão rendida.



Mesmo sem ser candidato, Berlusconi mantém uma base fiel de apoiantes que se reflete nas sondagens: a sua Forza Itália tem 16% das intenções de voto e é o partido dominante da coligação de centro-direita que está na frente das sondagens com 35 a 38%.



Uma percentagem insuficiente para formar governo mas que também impede qualquer maioria de esquerda, fazendo de Berlusconi o ‘fiel da balança’ imprescindível para qualquer acordo pós-eleitoral.