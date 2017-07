Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cheerleader enterra filho recém-nascido vivo no quintal

Bebé não sobreviveu e a jovem está a ser acusada de homicídio.

Brooke Skylar Richardson, uma jovem cheerleader de apenas 18 anos está a ser acusada de homicídio após ter enterrado o seu filho bebé vivo no seu quintal. As autoridades acreditam que o recém-nascido nasceu com vida e estaria a respirar no momento em que a mãe o colocou debaixo da terra.



O crime ocorreu no estado norte-americano do Ohio. Foi descoberto após o consultório médico ter avisado as autoridades de que algo poderia não estar bem, avança o jornal Dayton Daily News.



O corpo do bebé foi encontrado a 14 de julho mas a polícia acredita que a criança já tivesse morrido no dia 7 de maio.



Richardson negou todas as acusações de que está a ser alvo. A defesa alega que a mulher é "muito boa pessoa" e que até já trabalhou com crianças com necessidades especiais.