Chefe da diplomacia da UE vai a Moscovo pela primeira vez desde 2014

Esta é a primeira visita de Mogherini à Rússia desde que foi nomeada para o cargo, no final de 2014.



Desde então, as relações entre Moscovo e Bruxelas têm sido marcadas pela crise ucraniana e pela anexação da Crimeia, que resultaram em sanções económicas de parte a parte.



A Alta Representante da União Europeia para os Assuntos Externos, Federica Mogherini, vai a Moscovo no dia 24 para abordar as relações entre a Rússia e Bruxelas e outros assuntos internacionais, anunciaram as autoridades russas.Durante as negociações está prevista a discussão da situação e perspetivas das relações entre a Rússia e a União Europeia, assim como outros importantes problemas internacionais", lê-se numa divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, citada pela agência de informação espanhola Efe.Mogherini foi convidada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, de acordo com a declaração divulgada na página do Governo russo.