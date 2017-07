Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chefe da polícia da Catalunha demite-se a 75 dias do referendo sobre independência

Albert Batlle tinha até agora evitado alinhar-se com as ideias dos partidos independentistas.

13:13

O diretor de polícia regional da Catalunha (Mossos d'Esquadra) apresentou esta segunda-feira em Barcelona a sua demissão, a 75 dias da data anunciada para a realização de um referendo sobre a independência daquela Comunidade Autónoma.



Albert Batlle tinha até agora evitado alinhar-se com as ideias dos partidos independentistas, que procuram a cumplicidade da polícia regional na realização do referendo de 1 de outubro próximo, que o Governo de Madrid recusa.



No cargo desde junho de 2014, Batlle sempre defendeu que os Mossos d'Esquadra deviam ser politicamente neutrais e imparciais e que a polícia catalã devia cumprir e fazer cumprir a lei espanhola.



Numa mensagem enviada hoje a todos os agentes do corpo policial da região, Albert Batlle, citado pela agência Efe, mostra-se convencido de que a polícia regional "continuará persistindo" na sua "missão de defesa da segurança e bem-estar" dos cidadãos.



A remodelação no governo regional realizada na semana passada que garantiu um maior peso aos independentistas, nomeadamente com a substituição do responsável pela Administração Interna, colocaram Albert Batlle no ponto de mira dos seus críticos.



O presidente do governo regional da Catalunha anunciou a 09 de junho último a realização de um referendo sobre a independência desta região de Espanha em 01 de outubro próximo.



Na altura, Carles Puigdemont também assegurou que o executivo regional "se compromete a aplicar" o resultado do referendo.



O Governo de Madrid considera que é "ilegal e inegociável" a realização de um referendo sobre a independência da Catalunha.



Os partidos separatistas têm uma maioria de deputados no parlamento regional desde setembro de 2015, o que lhes deu a força necessária, em 2016, para declarar que iriam organizar este ano um referendo sobre a independência, mesmo sem o acordo de Madrid.



O conflito entre Madrid e a região mais rica de Espanha, com cerca de 7,5 milhões de habitantes, uma língua e culturas próprias, arrasta-se há várias décadas, mas tem vindo a subir de tom nos últimos anos.