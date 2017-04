Chefe da polícia multa-se a si próprio por excesso de velocidade

Justin Burch acrescentou que escreveu na multa mais de 300 dólares (cerca de 280 euros) e garantiu que vai pagar o valor na totalidade.



No entanto, admitiu que deve "ser responsabilizado".Justin Burch acrescentou que escreveu na multa mais de 300 dólares (cerca de 280 euros) e garantiu que vai pagar o valor na totalidade.Sperry pertence ao Estado de Oklahoma e fica a aproximadamente 16 quilómetros a norte da cidade de Tulsa.

O chefe da polícia de Sperry, uma pequena localidade no nordeste dos Estados Unidos, passou a ele próprio uma multa por excesso de velocidade, mas somente depois de ser apanhado num vídeo.O chefe da polícia Justin Burch pediu desculpas através da página do departamento na rede social 'Facebook', no sábado, dizendo que agiu "mal ao viajar a 120/130 quilómetros por hora".O polícia disse que não tem a certeza se teria emitido a multa se não fosse apanhado no vídeo e que tinha "uma razão para estar com pressa".