Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chefes da diplomacia norte-americana e turca falam ao telefone sobre crise dos vistos

Estados Unidos suspenderam no domingo passado os serviços de emissão de vistos norte-americanos na Turquia.

Por Lusa | 19:00

Os chefes da diplomacia turca e norte-americana abordaram esta quarta-feira durante uma conversa telefónica a crise provocada pela suspensão da emissão de vistos entre os dois países, divulgou a agência noticiosa turca pró-governamental Anadolu.



Mevlut Cavusoglu e Rex Tillerson "discutiram a suspensão recíproca dos serviços de emissão de vistos", indicou a agência noticiosa, sem adiantar mais pormenores.



Os Estados Unidos suspenderam no domingo passado os serviços de emissão de vistos norte-americanos na Turquia, após as autoridades turcas terem acusado de espionagem um funcionário turco do consulado norte-americano em Istambul.



O funcionário é suspeito de ter ligações ao clérigo Fethullah Gülen (ex-aliado do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e atualmente exilado em território norte-americano), que o governo de Ancara responsabiliza pelo golpe de Estado fracassado em julho de 2016.



Ancara reagiu com uma medida semelhante e também suspendeu a emissão de vistos para os cidadãos norte-americanos.



Erdogan não poupou as palavras quando afirmou, na terça-feira, que o embaixador norte-americano na Turquia, John Bass, não era mais considerado "como o representante dos Estados Unidos" no território turco. Os líderes turcos qualificaram o representante diplomático como o instigador da suspensão dos vistos.



Esta quarta-feira, o primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, adotou um tom mais conciliador.



"Esperamos que as relações entre os dois aliados voltem rapidamente ao normal", disse.



"Numa altura em que as tensões regionais e globais estão a crescer, não vamos desistir do nosso senso comum", prosseguiu o primeiro-ministro turco.



Washington já manifestou "apoio total" ao embaixador John Bass, esclarecendo que a decisão da suspensão da emissão de vistos foi tomada "em coordenação" com a administração norte-americana.



Entretanto, a justiça turca decidiu convocar para interrogatório um segundo funcionário do consulado de Istambul, decisão que poderá alimentar ainda mais esta crise.



Esta "crise dos vistos" entre Ancara e Washington surge após meses de uma crescente tensão entre os dois países no seio da NATO, em parte por causa de visões discordantes sobre a guerra na Síria e de vários processos judiciais nos Estados Unidos que envolvem nomeadamente elementos da segurança do Presidente Recep Tayyip Erdogan e um ex-ministro turco.



Também a agravar o mal-estar entre os dois países aliados está a exigência da Turquia, até esta quarta-feira sem sucesso, da extradição de Fethullah Gülen, que está exilado nos Estados Unidos desde finais da década de 1990.



Em março passado, um funcionário turco do consulado norte-americano em Adana (sul) foi detido e acusado de apoiar o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, separatistas curdos), uma organização classificada como "terrorista" por Ancara, Washington e a União Europeia.