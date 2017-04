Cheias fazem mais de 200 mortos em Mocoa

Cheias matam centenas na Colômbia





O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, também esteve em Mocoa para supervisionar as operações e falar com as famílias afetadas. "Nós vamos fazer tudo o que for possível para ajudá-los", disse o presidente depois de fazer um balanço das vítimas. "Parte-me o coração".



Um responsável das Nações Unidas na Colômbia, Martin Santiago, culpou as mudanças climáticas pelos aumentos tremendos na "intensidade, frequência e magnitude" nos efeitos naturais na região.



No último trimestre de 2016 morreram nove pessoas em El Tambo, a cerca de 140 km de Mocoa, e seis perto da cidade de Medelin, a 500 km, também na sequência de deslizamentos de terras. No país vizinho, Peru, as cheias causadas por chuvas fortes atípicas já mataram mais de 90 pessoas desde o início do ano.



O residente local, Mario Usale, de 42 anos, procurava o sogro nos destroços quando falou à agência Reuters. "A minha sogra também estava desaparecida, mas nós encontrámo-la viva a dois quilómetros daqui. Tinha ferimentos na cabeça, mas estava consciente".

Pelo menos 234 pessoas morreram, 500 ficaram feridas e centenas estão desaparecidas depois de um deslizamento de terras ter atingido no sábado a cidade de Mocoa, no sul da Colômbia, onde foi declarado o estado de calamidade pública.Na região é frequente a ocorrência de chuvas fortes, mas os aguaceiros da passada sexta-feira foram de tal modo intensos que fizeram transbordar vários rios, levando lama e detritos a devastar zonas residenciais da cidade de Mocoa, que tem cerca de 450 mil habitantes.Decorreram ontem operações de resgate e de ajuda às vítimas, com a cooperação do Ministério da Saúde e das Forças Armadas. Estima-se que cerca de mil e cem membros do exército e da polícia estiveram no local.