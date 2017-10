Chihuahua come dono para sobreviver

Mulher que adotou o cão contou o episódio num grupo de Facebook.

Um cão, de raça Chihuahua, aparentemente estava cheio de fome quando comeu o antigo dono, que estava morto há duas semanas. Tyfanee Fortuna, atual dona, resolveu contar o estranho incidente num grupo de Facebook , chamado ‘Dogspotting’.

Neste momento, Rumpelstiltskin vive com a dona Tyfanee em Glen Gardner, New Jersey, nos EUA, depois desta o ter adotado. O episódio caricato aconteceu há um ano atrás e a mulher resolveu revelar o sucedido no grupo de Facebook.

"Informação adicional: O dono dele estava morto há um tempo considerável, sem ninguém ter reparado, e ele comeu-o, para se manter vivo", escreveu Tyfanee no grupo. "As pernas dele são estranhamente compridas para o pequeno corpo que tem. Ele gosta de comida, atenção só para ele e adora dormir muitas horas seguidas", acrescentou.

A mulher adotou o cão diretamente de um abrigo de animais, há um ano atrás, sem se preocupar com o passado e sem nunca pôr em causa o próprio bem-estar.



As pessoas comentaram o post de Tyfanee e relataram que se sentem indecisas entre a ternura do cão e o facto de ele ter comido um humano. "Ele assusta-me, mas eu adoro-o", escreveu um utilizador do Facebook. "Wow, eu tenho tantos pensamentos diferentes neste momento. Ele é muito querido. Muito único. Ainda bem que agora tem uma casa e está seguro", afirmou outro usuário da rede social.