Chile dá asilo político a presidente de partido opositor venezuelano

No último domingo um tribunal militar emitiu uma ordem de detenção contra ele.



"Querer uma Venezuela melhor não é um crime, lutar por restabelecer a democracia no nosso país não é um crime. Roberto Enríquez sofre parte da perseguição que tem sofrido o partido nos últimos dois anos", explica um comunicado de COPEI que lembra que recentemente "as nossas sedes de Caracas foram tomadas por coletivos armados (afetos ao regime) e dezenas de dirigentes foram citados por distintos crimes".



No comunicado, o COPEI pede aos sociais-cristãos venezuelanos "muita força" e que estejam alerta, garantindo que "continuará lutando, cada vez com mais força, para restabelecer o fio constitucional e conseguir uma Venezuela de paz, prosperidade, esperança e oportunidades".



O Chile concedeu asilo político ao presidente de um dos partidos opositores mais antigos da Venezuela, o COPEI, por alegada perseguição política.O asilo foi confirmado pelo Ministério de Relações Exteriores (MRE) chileno, precisando que "o cidadão venezuelano Roberto Enríquez, presidente do Partido Social Cristão (COPEI) e vice-presidente da Organização Democrata-cristã de América (ODCA), deu entrada na residência do embaixador do Chile em Caracas e foi-lhe outorgada a qualidade de hóspede"."O senhor Enríquez solicitou a proteção do Chile, por diversas circunstâncias políticas. O nosso país atuará, nesta matéria, de acordo com os princípios jurídicos e humanitários que inspiram a sua política exterior", explica o MRE na sua página na Internet.