China alerta Trump para risco de guerra

A resposta oficial da China foi mais contida. Lu Kang, porta-voz da diplomacia chinesa, comentou dizendo apenas que a China tem o direito de realizar "atividades normais" no seu território.



O 'Global Times' foi mais longe e frisou, em editorial: "Se quer forçar um grande poder nuclear a retirar é bom que tenha estratégias nucleares".

Os nomeados de Donald Trump para o governo dos EUA estão a contradizê-lo em muitos aspetos nas audiências de confirmação no Congresso. Mas um deles, Rex Tillerson, apesar de falar da Rússia como inimigo, repetiu uma posição de força de Trump sobre a China e originou um conflito diplomático.Tillerson, futuro secretário de Estado de Trump, defendeu que os EUA devem bloquear o acesso chinês a ilhas artificiais construídas no Mar do Sul da China, numa zona cujas águas territoriais são disputadas por Japão e Coreia do Sul. Trump tinha dito algo muito semelhante em dezembro, numa entrevista à Fox News.Em resposta, os meios de comunicação oficiais de Pequim acusaram Tillerson de "ingenuidade, miopia e preconceito" e alertaram que barrar as ilhas "abriria caminho a um confronto devastador entre a China e os EUA".