China confirma regresso de corpo de Kim Jong-Nam à Coreia do Norte

Dois norte-coreanos suspeitos de envolvimento na morte de Kim Jong Nam terão sido também repatriados para a Coreia do Norte, segundo a Associated Press.Kim Jong-Nam morreu envenenado com VX, poderosa substância neurotóxica, no aeroporto de Kuala Lumpur, afastando assim um potencial rival do atual líder da Coreia do Norte.O caso despertou um conflito diplomático entre a Malásia e a Coreia do Norte, que expulsaram os respetivos embaixadores e impediram os cidadãos radicados em cada país de sair.Investigadores da Malásia procuravam sete suspeitos da Coreia do Norte, quatro que abandonaram o país no dia do homicídio e três que se acreditava estarem escondidos na embaixada da Coreia do Norte.Os dois países acabaram por concordar retirar a interdição de viajar e que a Malásia enviaria o corpo de Kim Jong-Nam para a Coreia do Norte.Pyongyang recusou confirmar a identidade da vítima, que tinha consigo um passaporte da Coreia do Norte com o nome Kim Chol quando foi assassinada.A Malásia confirmou oficialmente a identidade da vítima através de um teste de ADN.Os serviços secretos da Coreia do Sul afirmaram que o envenenamento foi uma ordem direta do líder norte-coreano Kim Jong-Un.