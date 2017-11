Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

China diz que não precisa que lhe digam o que fazer com a Coreia do Norte

Trump chega a Pequim na quarta-feira.

A China recordou esta segunda-feira os seus "incansáveis" esforços para promover a desnuclearização da península coreana e afirmou que não precisa que ninguém lhe diga o que fazer para resolver a crise nuclear da Coreia do Norte.



"O Japão pediu aos Estados Unidos e à China que desempenhem um papel mais importante na península da Coreia. Creio que a postura da China é clara e firme. Não necessitamos que ninguém nos diga o que temos de fazer", afirmou a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, Hua Chunying, em conferência de imprensa.



Hua afirmou que a China fez "esforços incansáveis para promover a desnuclearização e manter a paz e estabilidade na península da Coreia" e tratou de resolver a crise de forma pacífica.



O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abordou a crescente ameaça nuclear norte-coreana durante uma reunião hoje com o homólogo japonês, Shinzo Abe, durante o seu primeiro périplo pela Ásia.



"Esperamos que, nas circunstâncias atuais, as palavras e ações de todos possam ajudar a reduzir as tensões e restabelecer a confiança mútua e conseguir que a questão nuclear da Coreia do Norte volte ao caminho correto do diálogo e negociações", afirmou Hua Chunying.