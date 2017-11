Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

China espera novo estímulo na relação com os EUA durante visita de Trump

Presidente dos EUA viajará pela Ásia entre 4 e 14 de novembro.

09:28

A China disse hoje esperar que a próxima visita do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, obtenha resultados importantes e sirva para "injetar um novo estímulo" na relação bilateral.



O ministério chinês dos Negócios Estrangeiros anunciou formalmente a visita de Trump, na próxima semana, e alguns detalhes da sua agenda no país, parte de um périplo pela Ásia que realizará entre 04 e 14 de novembro.



Trump chegará a Pequim no dia 08 de novembro. No dia seguinte será recebido no Grande Palácio do Povo, com uma cerimónia de boas-vindas, junto com o Presidente chinês, Xi Jinping.



Os dois participarão depois numa reunião empresarial, numa reunião bilateral e numa conferência de imprensa conjunta.



Segundo o comunicado emitido pelo porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros Lu Kang, os dois líderes trocarão opiniões sobre as relações entre as duas maiores potências do planeta e questões internacionais.



"A China está disposta a trabalhar com os Estados Unidos para alcançar importantes resultados" durante a visita, visando "injetar um novo e firme estímulo no desenvolvimento das relações bilaterais", disse Lu.



Trump concluirá a sua primeira visita oficial à China no dia 10, viajando depois para o Vietname, para participar da cimeira de líderes do Fórum para a Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).