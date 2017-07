Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

China fecha as portas a Justin Bieber devido a mau comportamento

Artista gerou polémica ao tirar fotografias a percorrer a Grande Muralha levado às costas de um segurança, em 2013.

As autoridades chinesas anunciaram esta sexta-feira que fecharam as portas a futuras atuações do cantor canadiano Justin Bieber, de 23 anos, devido ao "mau comportamento" do ídolo pop fora deste país.



"Não é adequado que entrem no país artistas que têm comportamentos inadequados", indicou o Centro Municipal de Cultura de Pequim em comunicado publicado esta semana, numa resposta a uma petição de um fã para que Justin Bieber pudesse atuar na China.



Na nota, é explicado, que "Bieber é um jovem cantor com muito talento, mas também polémico e, como figura pública, teve uma série de comportamentos pouco adequados na sua vida social, tanto no estrangeiro como na china".



A China já vetou a entrada de numerosos artistas internacionais no passado, pelo que é habitual que as autoridades justifiquem as razões, como fizeram agora com Justin Bieber.



Artistas como a islandesa Bjork (que gritou a favor de um Tibete independente num concerto em Xangai), Bom Jovi, Oasis ou Guns N'Roses já tiveram problemas com as autoridades chinesas, que lhes cancelaram concertos por desavenças políticas.



Justin Bieber nunca atuou na China, mas visitou o país para promover os seus discos e, em 2013, causou polémica ao tirar fotografias a percorrer a Grande Muralha levado às costas de um segurança.