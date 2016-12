China opõe-se a Trump e Putin

O Governo chinês disse esta sexta-feira opor-se a um reforço do arsenal nuclear, depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, e o Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, terem defendido essa posição.



"A China defende a completa proibição e a destruição das armas nucleares", afirmou em conferência de imprensa a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Hua Chunying, ao comentar as declarações dos dois chefes de Estado.



"O país com maior arsenal nuclear deve assumir responsabilidades especiais e prioritárias e liderar uma redução substancial desse tipo de armas, para criar condições que permitam um desarmamento atómico completo", afirmou.









No mesmo dia, Putin anunciou no ministério russo da Defesa que a Rússia quer "aumentar a capacidade de combate das forças nucleares estratégicas".



Trump defendeu o "fortalecimento e expansão" da capacidade nuclear dos EUA, até que "o mundo ganhe juízo no que respeita às armas atómicas", através de um comentário publicado na rede social Twitter.

