Choque em cadeia em auto-estrada na China faz 18 mortos

Acidente envolvei 30 veículos e fez ainda 21 feridos, 11 em estado grave.

Por Lusa | 16:17

Dezoito pessoas morreram e 21 ficaram feridas, 11 em estado grave, num choque em cadeira ocorrido esta quarta-feira numa autoestrada no este da China, comunicaram as autoridades policiais.



O acidente em Fuyang, na província de Anhui, envolveu 30 veículos, pelo menos, e terá sido provocado pela falta de visibilidade, em consequência de espesso "nevoeiro", segundo a polícia.



As imagens do choque em cadeia, difundidas pelos meios de comunicação social, mostram viaturas enfaixadas em veículos pesados, manchas de sangue nas portas de ligeiros e é audível o choro de pessoas.



Alguns veículos ficaram calcinados, em resultado de incêndios, que se prolongaram por mais de duas horas, e outras viaturas apresentaram danos consideráveis.



Logo após o acidente, o Governo de Fuyang emitiu um alerta por causa do "smog" (poluição atmosférica), que, admitem as autoridades, poderá também ter tido influência no acidente na autoestrada.



Os acidentes nas estradas são um grave problema na China, com as estatísticas oficiais a revelarem que 63 mil pessoas morreram no ano passado, em consequência de acidentes rodoviários.