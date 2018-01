Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque entre carro e autocarro escolar faz 27 feridos em França

Maioria das vítimas são estudantes universitários.

Pelo menos 27 pessoas ficaram feridas na sequência de um choque entre um veículo ligeiro e um autocarro escolar, em Gers, na França, esta quinta-feira.



No carro seguia apenas um passageiro. Já o autocarro transportava 45 estudantes universitários e quatro supervisores. As vítimas são 26 adolescentes e o motorista do veículo ligeiro. Três dos feridos encontram-se em estado grave.



O choque foi de tal forma violento que o autocarro acabou por capotar junto a uma zona de vegetação adjacente à estrada. O carro também ficou totalmente destruído.



As equipas de socorro e emergência continuam no local.



