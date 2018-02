Pelo menos 10 pessoas morreram na manhã desta quarta-feira em resultado do choque de dois comboios na província de Boheria, a norte do Cairo, no Egito.



O ministro da Saúde do país confirma as 10 mortes e fala de 15 feridos.



De acordo com a imprensa local, um comboio de passageiros chocou com outro de mercadorias quando as duas composições circulavam na mesma linha.