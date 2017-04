Choque frontal no México provoca 14 mortes

O acidente provocou o encerramento da autoestrada a apenas cinco quilómetros do porto mexicano de Lázaro Cárdenas, no estado ocidental de Michoacán.



Pelo menos 14 pessoas morreram calcinadas e outras 20 ficaram feridas quando um autocarro chocou esta quinta-feira com um camião cisterna carregado com combustível numa autoestrada na fronteira entre os estados mexicanos de Michoacán e Guerrero.O acidente aconteceu por volta das 6h30 locais (11h30 TMG) na autoestrada Século XXI junto a uma portagem no povoado de Feliciano, de acordo com fontes dos bombeiros à agência espanhola Efe.De acordo com as investigações, os veículos chocaram de frente e incendiaram-se em seguida, provocando a morte de pelo menos 14 pessoas, entre elas os dois condutores, sendo que o número de mortes poderá aumentar em resultado de peritagens ainda por efetuar.