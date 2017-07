Choques elétricos para combater obesidade

Tratamento inovador promete ser solução para quem não consegue perder peso.

Por Ana Ferreira Silvestre e Pedro Zagacho Gonçalves | 22:42

Quem não consegue emagrecer, mesmo depois de várias tentativas e dietas, pode no futuro ter uma nova esperança. Uma terapia com choques elétricos está a ser testada no Brasil.



O tratamento, que já foi testado em 10 países e que está a ser agora estudado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, consiste na aplicação de correntes elétricas de baixa intensidade que atuam na área cerebral responsável pelo controlo do apetite.

Estas pequenas descargas elétricas deverão conseguir alterar hábitos alimentares, uma vez que deverá gerar a perda de sensação de fome e vontade de comer, e, por consequência, combater a obesidade. As voluntárias garantem que o tratamento é indolor.

Como reporta o G1 do jornal Globo, este estudo conta com a participação de 36 mulheres, com idades compreendidas entre os 24 e os 40 anos e um índice de massa corporal entre os 30 e os 35 (considerado obesidade). As voluntárias irão fazer 10 sessões de estímulos elétricos (duas semanas) em simultâneo com uma dieta hipocalórica e depois deverão regressar a casa com uma dieta desenvolvida pela equipa de investigadores. Deverão ser seguidas por seis meses para se perceber quais os resultados.

Este estudo está a ser realizado em parceria com a Universidade Tufts e a Escola de Medicina de Harvard, ambas norte-americanas.