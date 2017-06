Cidadãos europeus residentes no Reino Unido terão BI especial após Brexit

Após Brexit, todos os 3 milhões de cidadãos da UE residentes na Grã-Bretanha terão que solicitar um novo cartão de identidade, sob proposta do Ministério do Interior acerca dos seus direitos futuros. A regra consta de uma proposta do governo britânico divulgada, esta segunda-feira, pelo 'The Guardian'.

O documento, de 15 páginas, propõe um novo sistema online, onde os residentes da União Europeia, que vivam no Reino Unido há mais de cinco anos, terão de se candidatar.

A exigência aplica-se mesmo aos que, desde o referendo, já se candidataram ao estatuto de residência permanente, que terão de repetir o processo segundo as novas regras, ainda que beneficiem de trâmites mais rápidos.

O documento, conhecido esta segunda-feira, diz também que, aos que chegarem antes do Brexit, será permitido fazerem o mínimo de cinco anos no país, para depois se poderem candidatar ao estatuto especial.

Embora seja um processo simples, vão existir mudanças nos direitos dos cidadãos da UE: estes perderão o direito de trazer uma esposa para viver na Grã-Bretanha se não tiverem um rendimento mínimo de 18,600 libras (cerca de 18 mil euros).

Outras consequências serão notadas: os cidadãos europeus podem perder futuros direitos de voto nas eleições locais britânicas. Além disto, também perderão a proteção do tribunal de justiça europeu, que não terá mais jurisdição sobre os direitos dos cidadãos no Reino Unido.





Contudo, apesar destas restrições, este novo estatuto, dará aos cidadãos o direito de viver na Grã-Bretanha e, nesse sentido, realizar qualquer actividade legal, aceder a fundos públicos ou solicitar a cidadania britânica. Garantias sobre as pensões e benefícios sobre a segurança social também serão asseguradas.

Várias "áreas-chave", incluindo questões de saúde, qualificações profissionais e os direitos dos trabalhadores independentes, ainda estão ser negociadas.

O Ministério do Interior afirmou que tentará que todos os cidadãos da EU, na Grã-Bretanha, tenham uma licença temporária sob a lei de imigração britânica.

A candidatura será obrigatória assim que o Brexit for consumado, mas está previsto um prazo de dois anos para poder dar início ao processo. Depois disso, os cidadãos que não se candidataram perdem a garantia de conseguirem obter este estatuto especial.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito